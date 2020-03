Coronavirus: Exportero de Barcelona en estado crítico por COVID-19. Después de que se diera a conocer que el ex guardameta de Barcelona, Rustu Recber, se encuentra internado a causa del coronavirus, los médicos que atienden a la leyenda del futbol turco informaron a un medio que el otrora seleccionado se encuentra en “estado crítico”.

De acuerdo al diario ‘Miliiyet’, el ex portero de 46 años enfrenta una situación “extrema” tras presuntamente ser contagiado por su esposa. Según lo añadido por el periódico anteriormente citado, Isil Recber, cónyuge de Rustu, violó la cuarentena impuesta por el gobierno de Turquía al regresar de un viaje de Estados Unidos para asistir al salón de belleza en el que trabaja.

A pesar de las acusaciones, Isil explicó en redes sociales que se sometió a una prueba de COVID-19, de la cual salió negativa. “Mi examen fue negativo, como el de mis hijos. No me importa este linchamiento porque solo pienso en que Rustu se recupere”, declaró.

Además, la esposa del ex jugador de Fenerbahce y Besiktas solicitó a las personas y a los medios que sean respetuosos de su privacidad y de la de Rustu y pidió que “rezaran” por su pareja.

Turkey's most capped player, former goalkeeper Rustu Recber, is in a "critical period" in hospital with coronavirus.

More: https://t.co/wOF8ktiMeR pic.twitter.com/CnXUFLDWeT

— BBC Sport (@BBCSport) March 29, 2020