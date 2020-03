Coronavirus: Ex jugadores de Chivas ‘dan la vuelta’ en El Salvador. Debido a la epidemia de COVID-19, El Salvador decidió finalizar su torneo de futbol tras apenas 11 jornadas. El flamante campeón resultó ser el Once Municipal, equipo donde militan dos ex jugadores de Chivas.

Se trata de Edgar Iván ‘Tepa’ Solís y Marco Granados, ambos canteranos del Rebaño Sagrado. Tanto el mediocampista de 33 años como el delantero de 23 levantaron el título el pasado jueves en el país centroamericano.

Tras pasar por todas las fuerzas básicas con Chivas, ‘Tepa’ debutó en el máximo circuito de la mano de Benjamín Galindo. Para la siguiente campaña fue cedido a Gallos Blancos de Querétaro.

Regresó a Chivas para el Apertura 2007 donde con Efraín Flores en el banquillo se hizo de un puesto en el once titular. Tras tres años con el equipo rojiblanco empezó su andar. Jugó con Atlante, Tecos, Monterrey, Tigres antes de emigrar al futbol tico. En Costa Rica defendió los colores del Herediano. Regresó a México para jugar en el Ascenso con Celaya y después probó suerte en España con Real Burgos. Su último equipo en el balompié azteca fue Potros UAEM.

En tanto, Marco Granados estaba llamado a ser el nuevo referente en ofensiva del Rebaño Sagrado. Tras cumplir todo el proceso en las fuerzas básicas de Chivas, el ariete debutó en 2016. Sin embargo, con el cuadro rojiblanco solo jugó 52 minutos en 2 partidos. Fue prestado a Coras y Tampico antes de emigra a Grecia para enrolarse con Aiginiakos FC. Tras su aventura en el Viejo Continente, el azteca firmó con Once Deportivo de El Salvador.

Once Municipal sumó su tercer título liguero al agenciarse el presente torneo tras apenas 11 fechas. Sumaron 20 unidades y comandaban la competencia antes del brote de COVID-19.

