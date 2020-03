Coronavirus: El plan B de la Bundesliga para encontrar campeón. El coronavirus tiene detenidas todas las competencias en Europa. Una de ellas, la Bundesliga, ya tendría un plan B para decidir al campeón del certamen. De acuerdo al diario ‘Express’, el torneo teutón quedaría suspendido de manera definitiva de aquí a junio debido al brote de coronavirus.

Según menciona el medio anteriormente citado, el campeón sería el Bayern Múnich. El equipo dirigido por Hans-Dieter Flick marcha como líder a cuatro puntos de distancia del Borussia Dortmund, su principal perseguidor.

Entregarle la corona al Múnich sería la medida más polémica pues dejaría sin oportunidad a los otros contendientes. La otra postura sería dejar el título desierto.

En tanto, los boletos a las competencias europeas se repartirían de la siguiente manera. A Champions League iría el Múnich, Dortmund, Leipzig y Mönchengladbach. Mientras que a la Europa League asistirían el Bayer Leverkusen, Schalke 04 y Wolfsburgo. La DFB Pokal quedaría desierta por lo que ese boleto sería para el séptimo lugar, que ostentan los ‘Lobos’.

Además, en caso de finalizar la Bundesliga tras apenas 25 jornadas, los organizadores optarían por no descender a ningún equipo. De la división de ‘Plata’ teutona subirían dos escuadras para conformar un torneo de 22 equipos. El año entrante, bajarían cuatro competidores más un quinto que saldría de la promoción con el campeón de la Segunda.

El balón está en el aire. Tras el brote de COVID-19, los organismos deberán decidir qué hacer con el futbol de sus naciones.

Set-piece specialists 🎯

Our GAT analysis takes a look at what makes @RBLeipzig_EN so strong from dead ball situations ⚽🔬 pic.twitter.com/hYwlPDzXs6

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 14, 2020