Coronavirus: Dos jugadores de Lakers dieron positivo a COVID-19. Los Lakers de Los Ángeles confirmaron que dos jugadores dieron positivo a una prueba de coronavirus este jueves. A través de un comunicado de prensa, el conjunto angelino informó que el resto de los basquetbolistas que no se hayan sometido al test serán examinados y pidió que se resguarden y comuniquen a un doctor cualquier síntoma de esta enfermedad.

Two Lakers players have tested positive for coronavirus, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium . The team may test the remaining players who did not take tests Wednesday morning.

“Hoy supimos que dos jugadores de los Lakers han dado positivo. Ambos jugadores no presentan síntomas por el momento y se encuentran en cuarentena y bajo el cuidado del médico del equipo”, expresaron los Lakers.

Los integrantes del equipo se sometieron a las pruebas después de que se conociera que cuatro jugadores de los Nets de Brooklyn fueran diagnosticados con COVID-19. Ambos equipos se enfrentaron el pasado 10 de marzo, por lo que se prendieron las alarmas al interior de Los Ángeles.

La escuadra californiana solicitó a sus elementos que se mantengan aislados y en constante comunicación con sus respectivos médicos e informar en caso de que presenten algún síntoma del coronavirus.

“Se les pide a todos los jugadores y miembros del personal de los Lakers que continúen observando la auto cuarentena y pautas de refugio en el hogar, vigilar de cerca su salud, consultar con sus médicos personales y mantener una comunicación constante con el equipo, agregó.

Asimismo, este día, Marcus Smart, jugador de los Celtics de Boston, reveló que fue diagnosticado con coronavirus, razón por la cual se puso en cuarentena desde hace cinco días.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV

— marcus smart (@smart_MS3) March 19, 2020