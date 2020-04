Coronavirus: Donald Trump habla con ejecutivos de las ligas deportivas. En medio de la crisis de salud que atraviesan los Estados Unidos, el presidente de esta nación, Donald Trump, se dio tiempo para realizar una conferencia telefónica con los jerarcas de las ligas más importantes de su país para que ayuden a los aficionados a regresar a los estadios, una vez que las autoridades permitan la reanudación todos los evento multitudinarios.

Trump externó su deseo de que la NFL dé inicio en tiempo y forma el próximo mes de septiembre. Aunque espera que las ligas y torneos puedan contar con la presencia de seguidores en los estadios y en las arenas desde el mes de agosto.

El presidente de Estados Unidos pidió a todos los directivos que incentiven a las personas a acudir a los estadios. En específico, el primer mandatario solicitó que todas las ligas presionen para que sus aficionados puedan hacer deducibles de impuestos sus entradas a los juegos o eventos, así como las concesiones que se pagan al acudir a estos espectáculos.

Por su parte, Adam Silver, comisionado de la NBA, mostró la disposición del baloncesto para ayudar a liderar la reactivación de la economía estadunidense en el momento en que reciban el visto bueno de las autoridades de salud.

To all of our youth who are missing the start of their @LittleLeague seasons, hang in there! We will get you back out on the fields, and know that you will be playing baseball soon….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2020