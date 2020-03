Coronavirus: Directivos ven poco probable la reanudación de la Serie A. Italia ha sido el país más afectado de la Unión Europea por la pandemia de coronavirus. Millones de personas se encuentran en sus casas con la esperanza de pronto superar esta crisis sanitaria, mientras que miles combaten a la enfermedad todos los días. Debido a esto, las autoridades gubernamentales decretaron suspender todas las actividades multitudinarias, lo que afectó al futbol.

El ítalo estadounidense Rocco Commisso, presidente del Fiorentina, reconoció este lunes que ve "una gran probabilidad" de que la temporada 2019-2020 de la Serie A no termine a causa de la pandemia del coronavirus. @SN_deportes #LF pic.twitter.com/CPdDBFOdK1 — locosfut (@locosfut) March 30, 2020

Pero, a pesar de que hay algunos deseos por reanudar las acciones, directivos de la Fiorentina y Torino no se muestran optimistas por el regreso de la Serie A y ven lejana la posibilidad de culminar la temporada.

Pesimismo en Italia. El presidente de la Fiorentina cree que la Serie A no podrá completar su temporada. #coronavirus #Italia #SerieA https://t.co/dSHv6LNTcB — Espacio Deportivo (@e_deportivo) March 30, 2020

Rocco Commisso, presidente de Fiorentina, declaró en entrevista en ‘Radio Rai’ que en estos momentos el deporte pasa a segundo término y que lo importante es la salud de las personas que se han visto aquejadas por el COVID-19.

Coronavirus Italy: Serie A season could finish TODAY admits Italian Footballers’ Association chief https://t.co/nde78NbVwW — Voo Vodka 8x (@voolife) March 30, 2020

“La economía en Italia ha sido estropeada. Yo envié una carta a mis trabajadores y a mis jugadores para decirles que pensemos primero en la salud y luego en el fútbol”, expresó el dirigente italoamericano.

Coronavirus e calcio: Totti non ottimista sulla serie A – Virgilio Sport https://t.co/R4eIRPJvBV pic.twitter.com/AiIKT6jsku — La Smorfia Digitale (@SmorfiaDigitale) March 30, 2020

Además, Commisso mostró su escepticismo acerca de la reanudación de las acciones del ‘Calcio’. “No sé si este campeonato se reanudará, hay una gran probabilidad de que no se pueda terminar”, añadió.

Por su parte, Urbano Cairo, presidente de Torino, fue contundente y señaló que, a su parecer, el torneo ha concluido, debido a que no se reúnen las condiciones para poder volver a las canchas.

Coronavirus: Directivos ven poco probable la reanudación de la Serie A, presidente de Torino propone que no haya campeón

“Repito, para mí la Serie A ya se acabó. En Wuhan empezaron con medidas protectoras el 25 de enero y las quitarán el 8 de abril, o sea tras dos meses y medio. Aquí, con dos meses de interrupción, volveríamos a empezar a finales de mayo si todo va bien”, comentó Cairo.

Urbano Cairo, presidente del Torino, aseguró este lunes que para él la Serie A, que se encuentra suspendida desde el 9 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus, "ya acabó" porque, opinó, no se dan las condiciones para reanudar la competición antes de finales de junio. pic.twitter.com/wW1Msoc30u — Wilkin García (@WilkinEnLaNube) March 30, 2020

Por último, el directivo de Torino sugirió que no debería nombrarse campeón a Juventus ni a ninguna otra escuadra. “El título no debería ser entregado a nadie. La liga no acabó y hay tres equipos muy cerca. Ni siquiera Andrea Agnelli (dueño de Juventus) ha dicho que hay que entregar el Scudetto”, finalizó.

#Coronavirus Cairo, presidente del Torino: "Para mí la Serie A ya acabó" https://t.co/pM42MEOemp — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) March 30, 2020

Al momento del parón del certamen, la Vecchia Signora se ubicaba como líder con 63 puntos, uno más que su más cercano perseguidor (Lazio).

Coronavirus: Taglio stipendi, salta la riunione tra Lega Serie A e Aic https://t.co/uiEEDVu1o2 — Blunote Web (@BlunoteWeb) March 30, 2020

La Serie A se encuentra detenida desde el pasado 9 de marzo a pedido de las autoridades del deporte de Italia y en medio de una crisis de salud provocada por el coronavirus, la cual se ha acrecentado en las últimas semanas.

AHORA: Italia informa que en las últimas 24 horas se han registrado en el país 812 fallecimientos, así como 4.050 nuevos infectados. Elevando el total a 11.591 muertos y 101.739 los afectados por el coronavirus. — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) March 30, 2020

Italia ha sido la nación europea más castigada por la pandemia de este virus y de acuerdo a las últimas cifras, más de 101 mil personas han contraído COVID-19 y se reportan más de 11 mil fallecimientos por esta causa.

