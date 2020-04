Coronavirus: CR7 acusado de filtrar el positivo de Dybala.

En Italia se maneja que el entorno de Cristiano Ronaldo fue quien filtró la información del nuevo positivo por coronavirus de Paulo Dybala, su compañero en la Juventus, para no regresar a Turín pronto.

La tensión en el equipo de la Serie A está más que nunca palpable y es que el de acuerdo a información del diario Corriere dello Sport, se extraña que la información de la salud de Dybala haya salido de España.

Cabe mencionar que el programa El Chiringuito fue quien dio a conocer la noticia. Muchos culpan la gran relación que existe entre uno de sus conductores, Edu Aguirre, con Cristiano Ronaldo.

Mientras que el portugués es uno de los nueve futbolistas extranjeros de la Juventus que no se encuentra en Italia y no tiene ninguna intención de regresar mientras no haya fecha para el regreso a los entrenamientos.

El mismo diario maneja que el cuadro de la Vecchia Signora no corre prisa en reanudar la temporada en la Serie A. Al considerar que la salud es prioritaria y que, cuando vuelva, debería hacerlo con la máxima seguridad posible.

Además Oriana Sabatini, novio de Paulo Dybala, salió al paso sobre el estado de salud de su pareja para Canal 9 de Argentina y negó el positivo del jugador de la Juventus.

Coronavirus: CR7 acusado de filtrar el positivo de Dybala.

“Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test. Ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no”.

Finalmente “así como contamos de su momento que lo teníamos, puede traer calma contar que ahora no”.

Síguenos Twitter @ElDictamen en