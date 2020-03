Coronavirus: COI mantiene fechas de los Juegos Olímpicos 2020. El Comité Olímpico Internacional (COI) informó a través de un comunicado de prensa que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 continuarán conforme a lo estipulado. Asimismo, recomendó a todos los atletas a que continúen su preparación rumbo a la justa que se realizará del 24 de julio al 9 de agosto.

🗣️ Mark Adams, portavoz del COI, sobre la crisis del coronavirus

✅ "Los Juegos Olímpicos siguen adelante"

🤔 "Podéis especular todo lo que queráis y me encantaría daros una gran historia, pero no hay ninguna razón para que los Juegos no empiecen el 24 de julio" pic.twitter.com/zW7M5f2OGx

— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 3, 2020