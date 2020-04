Coronavirus: Ciclista se burla del COVID-19 y se gana el odio de todos. El ciclista australiano Rohan Dennis rompió el confinamiento obligatorio que se estableció en España y se ganó el repudio de todos. En una publicación, el integrante del equipo INEOS, compartió una foto donde aparece en la carretera de Girona manejando su carro.

Cabe recalcar que España es uno de los países más afectados por el COVID-19. A la fecha, el virus ya se cobró la vida de más de 20 mil personas y existen cerca de 200 mil infectados. Sin embargo, esas cifras no le preocuparon a Dennis quien ‘sacó el cobre’.

“Día 34. Se quebró y salió de casa. El Covid19 puede chuparme el culo”, escribió el ciclista junto a la imagen en su cuenta de Instagram. Tras la publicación, algunos usuarios reprocharon la actitud del ciclista. Sin embargo, esto no detuvo a Dennis que siguió con su ‘espectáculo’.

“Si no te gusta lo que hago, no me sigas”, le contestó Dennis a uno de sus seguidores. “Imagínate si todos vivieran en su mundo ideal en el que no podemos decir lo que pensamos y mostrar nuestras emociones”, le propuso a otro.

Tras las publicaciones, el ciclista Rohan Dennis de 29 años terminó borrando sus perfiles de Instagram y Twitter debido a la cantidad de críticas negativas que recibió su actitud. En Facebook su cuenta aún sigue abierta pero no postea nada desde el 13 de abril, fecha en la que tomó parte del circuito virtual del mítico puerto francés del Alpe d’Huez.

El Ministerio español de Sanidad informó este domingo además de que el número de personas curadas asciende a 77.357, con 2.695 nuevas recuperaciones, según los datos facilitados por las comunidades autónomas españolas.

