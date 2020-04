Coronavirus: ‘Chuco’ Sosa no le daría el título a Cruz Azul. Tras 10 jornadas, el Clausura 2020 se suspendió debido al brote de COVID-19 dejando a Cruz Azul como líder absoluto. Sin embargo, para Ismael Sosa, atacante de León, entregarle el título a la Máquina no sería una opción válida.

En 10 partidos, Cruz Azul sumó 22 unidades, mientras que León le siguió los pasos muy cerca con 21. Pese a que en ese lapso, la Máquina demostró ser el mejor equipo de la competencia, para Sosa el campeón debe salir de la liguilla, parte esencial del balompié mexicano.

“No sería justo y no lo digo porque nosotros estamos a un punto. Creo que todos los clubes estarían en contra de esta decisión. La esencia del fútbol mexicano es que el campeón se defina en la Liguilla. Y si no dan los tiempos para completar esta fase, creo que lo más lógico sería que los primeros ocho equipos hoy avancen a la Liguilla. La verdad, es muy difícil decidir porque no se conocen los tiempos de esta pandemia. Cuando termine todo, creo que en una o dos semanas nos pondríamos bien físicamente para jugar”, declaró Sosa en declaraciones recogidas por el medio ‘AM’.