Coronavirus: Carlo Ancelotti y Jürgen Klopp critican a la UEFA. En plena pandemia de coronavirus, la UEFA decidió realizar cuatro partidos de los octavos de final de la Champions League, situación que no fue bien vista por Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, y quien obtuvo el respaldo de un colega suyo de la Premier League: Carlo Ancelotti.

En entrevista, el director técnico de Everton reveló que el estratega de los Reds mencionó que jugar en las condiciones que imperaban en Europa era un “acto criminal”.

“Jürgen Klopp (técnico del Liverpool) me dijo que jugar bajo esas condiciones era un acto criminal y creo que tenía razón”, comentó en plática con un medio italiano.

