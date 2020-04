Coronavirus: Carlo Ancelotti compara la pandemia con una guerra

Acerca de la manera en la que se podría reanudar la campaña en Inglaterra, Ancelotti mencionó que se podría dar a puerta cerrada, siempre y cuando las condiciones de salud no pongan en riesgo a todos los involucrados en un partido de futbol.

“Football is not my priority right now. In fact, I don’t care if we will resume in June, July or August. Really. First there are lives to think about today.” – Carlo Ancelotti pic.twitter.com/3cPXuZVBpc

— Everton Blue Army (@EvertonBlueArmy) April 3, 2020