Coronavirus: Cancelan el GP de Australia. El coronavirus llegó a la ‘Gran Carpa’. Tras los difíciles momentos que vive el mundo a causa del COVID-19, el Gran Premio de Australia quedó cancelado.

La primera prueba de la temporada 2020 de la Fórmula Uno quedó anulada a escasas horas de los primeros entrenamientos libres. La decisión se tomó luego de que un elemento de McLaren diera positivo por coronavirus. La escudería inglesa había anunciado que no participaría en la prueba de Melbourne.

“Tras la confirmación de que un miembro del equipo McLaren Racing ha dado positivo en COVID-19 y la decisión del equipo de retirarse del Gran Premio de Australia, la FIA y la Fórmula 1 convocaron una reunión de los otros nueve directores de los equipos”, informó la F1 mediante un comunicado.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH

— Formula 1 (@F1) March 12, 2020