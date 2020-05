Coronavirus: Cancelan el ‘Final Four’. A la par del Clausura 2020, el ‘Final Four’ de la Liga de Naciones de Concacaf quedó suspendida, así lo dio a conocer el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa. Además, el máximo dirigente señaló que luce inminente la cancelación de la Fecha FIFA de septiembre.

Vemos complicadas esas ventanas, porque recordamos que ya se canceló la de marzo, junio y no sería raro que la de septiembre se cancelara en pocos días o semana”, abundó Yon de Luisa.

“Nosotros a nivel Selección dependemos de dos cosas: el calendario de la Liga MX y las fecha FIFA. Recordemos que hasta el momento aún existen la posibilidad de las tres ventanas FIFA, de septiembre, octubre y noviembre; lo vemos complicado, no nadamás del COVID-19”, señaló y añadió.

En entrevista con TUDN, Yon de Luisa reconoció que la agenda de la Selección Mexicana luce complicada debido a las decisiones que tomará FIFA con respecto a la epidemia de COVID-19.

“Recordemos que la Selección iba a jugar los partidos finales en Estados Unidos del Final Four en junio y estos se vieron suspendidos con todo esto. Habrá que ver cómo afecta todo esto al calendario de verano (2021). Sabemos que está ahí la Copa Oro, entonces habrá mucho que definir sin desconectar, obviamente, que ahorita no tenemos la información suficiente a nivel calendario para empezar a tomar decisiones”, apuntó el ex directivo de Televisa.