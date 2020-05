Coronavirus: Cancelado el GP de Holanda de F1.

Los organizadores decidieron no celebrar la carrera en 2020.

Los organizadores del Gran Premio de Holanda de Fórmula Uno anunciaron que la carrera de 2020 no se llevará a cabo debido al brote de coronavirus que obliga a que las primeras carreras se realicen sin público.

El retrasado inicio de la temporada de la Fórmula Uno debido al brote de coronavirus puso a trabajar a todos para ver la mejor forma de retomar las acciones, pero dado que las primeras carreras deberán celebrarse a puerta cerrada, los organizadores decidieron que en lugar de buscar hacer el Gran Premio de Holanda sin aficionados, prefieren retrasar el regreso de Zandvoort al calendario por primera vez desde 1985 y se podrá hacer la carrera hasta el año siguiente.

The organisers of the Dutch Grand Prix have confirmed the event will not be held in 2020#F1 pic.twitter.com/OIrFfPifmA

— Formula 1 (@F1) May 28, 2020