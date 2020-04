Coronavirus: Brady es atrapado entrenando en un parque. Estados Unidos es uno de los países que más fuertemente ha sido golpeado por el COVID-19. Sin embargo, dos de sus grandes estrellas del deporte nacional no respetaron el confinamiento. Tom Brady y Floyd Mayweather fueron ‘atrapados’ realizando distintas actividades al aire libre en plena cuarentena.

Tom Brady no se contuvo las ganas y salió a ‘sacudirse el polvo’ a un parque en Tampa, Florida. El seis veces campeón del Super Bowl fue ‘atrapado’ por una patrulla mientras se ejercitaba al aire libre, así lo dio a conocer la alcaldesa Jane Castor.

Tras el mensaje de la alcaldesa, la cuenta del ayuntamiento de Tampa difundió un mensaje donde le piden a Brady quedarse en casa.

De esta manera, Brady quedó expuesto y ahora deberá permanecer en su residencia, la mansión que era del ex beisbolista Derek Jeter.

Mayor @JaneCastor on a @TomBrady sighting in Tampa:

"Our parks are closed down so a lot of our park staff patrol around…and saw an individual working out in one of our downtown parks. She went over to tell him it was closed. And it was Tom Brady." https://t.co/fASoW4tCpu pic.twitter.com/u2Sbaczdwz

— WFLA NEWS (@WFLA) April 20, 2020