Coronavirus: Borussia Dortmund transforma su estadio en hospital. Ante la gran cantidad de pacientes con coronavirus en Alemania y específicamente en la región de Westfalia-Lippe, Borussia Dortmund dio a conocer que pondrá a disposición el estadio Signal Iduna Park para que pueda ser convertido en un hospital que atienda a todos aquellos que han enfermado por este padecimiento.

Borussia Dortmund, in cooperation with KVWL, will renovate the North Stand of the Signal Iduna Park to serve as a treatment center for suspected COVID-19 patients. pic.twitter.com/oJLBHcYi3J

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 3, 2020