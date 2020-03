Coronavirus: Angelinos esperan resultado de prueba de Charles Barkley. El ex basquetbolista Charles Barkley se sometió a una prueba de detección de coronavirus tras presentar algunos síntomas y está a la espera de saber su resultado. Sin embargo, no solo el legendario jugador está a la expectativa de su análisis, también los Angelinos de Anaheim, equipo de las Grandes Ligas, desea conocer el resultado de su test.

Angels report no symptoms as Charles Barkley awaits coronavirus test results #Angels https://t.co/2XAu6RRwwf pic.twitter.com/WJ8RSlahQ6

El integrante del Salón de la Fama de la NBA convivió con los peloteros de los Angelinos en el pasado 2 de marzo durante los Entrenamientos Primaverales de la novena california en Mesa, Arizona. El ex jugador de los 76’s de Philadelphia estuvo presente el partido de exhibición de Anaheim ante los Cachorros de Chicago.

Charles Barkley says he has been feeling ill and has self-quarantined himself. pic.twitter.com/p2E5Jl99qH

Posteriormente, realizó un viaje a la ciudad de Nueva York, pero a su regreso presentó algunas molestias físicas y decidió aislarse. Asimismo, Barkley detalló que se sometió a una prueba de coronavirus, cuyo resultado aún no obtiene. En el ex jugador de basquetbol declaró a Pedro Gómez, periodista de ESPN, que se mantiene en “cuarentena” a la espera de su prueba.

Por su parte, los Angelinos ya conocen el estado de Charle Barkley y monitorean su evolución. Billy Eppler, gerente general, aseguró en plática con ESPN que hasta el momento ninguno de sus peloteros ha presentado síntomas relacionados al COVID-19.

.@NBAonTNT analyst & @NBA great #CharlesBarkley tells me he expects his #Coronavirus test results in 3-5 days

He remains quarantined in Atlanta, resting, taking care of himself.

Says he feels good#Barkley @TurnerSportsEJ @TheJetOnTNT @SHAQ @darrenrovell @ClayTravis

(File pic) pic.twitter.com/xZmAXgYjvZ

— Rick Karle WVTM 13 (@RickKarle) March 14, 2020