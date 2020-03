Coronavirus: Alex Blanco da positivo por COVID-19. Alejandro Blanco, comentarista de Fox Sports, anunció que dio positivo por COVID-19. El conductor de ‘La Última Palabra’ compartió la noticia mediante una carta posteada en sus redes sociales.

“Amigas y amigos… imagino que les extrañará que los últimos días no haya bombardeado las redes sociales como suelo hacerlo, comentando con ustedes diversos temas relacionados con el deporte. Pues bien, ahora confinado pero seguro y con muy buena atención médica, les quiero decir que con el Coronavirus ¡No se juega!”, inicia la carta de Alex Blanco.

Blanco expone en su texto las emociones y experiencias por las que atraviesa debido a la infección.

“Hoy, de manera responsable, con un poco de frustración, en aislamiento e incluso por momentos con dolor y desesperación les quiero informar que acabo de ser diagnosticado como positivo. Les pido por favor que no salgan, que se cuiden y que tomen sus previsiones. Esto no es un juego, lamentablemente lo estoy viviendo y es algo que no le deseo a nadie”, explica Alex Blanco.