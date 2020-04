Coronavirus: Alberto Marrero cuenta cómo es vivir con COVID-19. Alberto Marrero, Presidente de Atlético San Luis, fue el primer caso positivo de COVID-19 en la Liga MX. Sin embargo, pese a que ya pasaron varias semanas, el directivo español aún no supera el coronavirus.

En una segunda prueba, Marrero volvió a dar positivo por COVID-19. El directivo asegura que pese al dolor por la enfermedad, se encuentra tranquilo debido a que no contagió a ninguna de las personas con las que convivió.

Marrero explicó que en una segunda prueba por COVID-19 volvió a dar positivo. El directivo compartió que se encuentra bien y que los síntomas fuertes ya pasaron.

“Me hicieron la primera prueba el 16 de marzo, la semana pasada me encontraba bien, simplemente tenía malestar general, dolor de cuerpo, un poco de cansancio que es como me encuentro ahora. Por todos lados creíamos que el virus ya había desaparecido pero me hice la prueba el jueves pasado y volví a dar positivo. Ahora mismo me encuentro bien, ya llevo más de una semana sin fiebre, sin dolor de garganta y cabeza, que eran los síntomas más fuertes”, relató Marrero quien enfatizó que su mayor preocupación era no contagiar a los demás.

“Estaba más preocupado y me estaba doliendo más el haber puesto en peligro a jugadores, empleados y al Club Puebla que la propia enfermedad. Cada hora me escribía con el doctor para preguntarles cómo seguía el equipo, una vez que pasaron los 14 días me quedé mucho más tranquilo. Me estaba doliendo el tema de a quién podía haber contagiar, en el club o en mi familia. Gracias a Dios todos están sanos”, abundó Marrero.