Coronavirus afecta renovación de contrato de Miguel Herrera con América. La pandemia de coronavirus que afecta a nuestro país no solo ocasionó el cese del Clausura 2020, así como una gran ola de ajustes salariales a la baja entre los futbolista, sino que interrumpió las negociaciones entre la directiva de América y Miguel Herrera para finalizar una extensión de su contrato.

En entrevista, el director técnico de las Águilas aseguró que aún no logra garantizar su permanencia en el club más allá de este certamen. Sin embargo, pese a esto, el ‘Piojo’ expresó que no se encuentra preocupado por esta situación y señaló que las pláticas van por un buen camino.

“Todavía no (ha renovado); la verdad es que estábamos muy cerca y platicando muy bien, pero por esta circunstancia se ha parado. Es momento de atacar otras cosas. No me corre prisa porque la plática va muy bien; ellos quieren, yo quiero”, declaró el estratega en entrevista con el portal Marca Claro.

Asimismo, Herrera declaró que la directiva está contenta con el trabajo que ha desarrollado en América e hizo hincapié en que su deseo es permanecer con los Azulcremas. El ‘Piojo’ se mostró confiado en que una vez que la crisis sanitaria pase él pueda arreglar su extensión contractual.

“Por su puesto yo quiero mucho estar aquí, ellos también están contentos con el trabajo que hemos hecho; no creo que haya ningún problema en que lleguemos a un acuerdo para seguir, vamos a darle prioridad a las cosas que la tienen”, finalizó.

Hace unos días, Miguel Herrera lanzó un guiño al futbol chileno al comentar que estaría interesado en entrenar en Chile, específicamente a Colo Colo. El ex seleccionador nacional de México no ocultó su motivación por continuar su carrera fuera de nuestro país, empero, fue enfático que en este momento está cómodo en América.

