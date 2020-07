“Copiar en la F1 es algo normal”: Ross Brawn. Ross Brawn, director general de la Fórmula 1, señaló que copiar es una práctica habitual entre los equipos de la ‘Gran Carpa’. El británico considera que Racing Point, quien se encuentra en el ojo del huracán por usar un carro muy similar al de Mercedes del año pasado, ha llevado la técnica de copiado al siguiente nivel.

Desde principio de temporada, Racing Point fue fuertemente criticado por las similitudes de su monoplaza de este año con el W10 de Mercedes con el cual Lewis Hamilton salió campeón. Debido a esto, Renault ha presentado dos protestas contra la escudería canadiense y son objeto de una investigación por parte de la FIA.

Pese a esto, Ross Brawn aplaudió el paso hacia delante del equipo comandado por Lawrence Stroll. Ante las críticas, el director general de la F1, reconoce que copiar siempre ha formado parte del ‘Gran Circo’.

El directivo de la F1 considera que lo realizado por Racing Point es llevar el método de ‘copiado’ al siguiente escalón.

“Racing Point lo ha llevado al siguiente nivel y han hecho un trabajo más exhaustivo. No hay un solo equipo en este paddock que no haya copiado algo de otro. Pediría a cada director técnico del paddock que levantara la mano si no han copiado a otro. No veréis ninguna mano. Yo mismo he copiado a otros”, añadió Ross Brawn.