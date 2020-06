Copa Italia: Juventus avanza a la final pese a igualar sin goles ante Milan. En el marco del regreso del balompié a Italia, Juventus y Milan se guardaron los goles en las semifinales de la Copa Italia. El conjunto bianconeri desperdició un penal con el error desde los once pasos de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, gracias al 1-1 conseguido en la ida, la Vecchia Signora avanzó al final del certamen.

Corría el minuto 12’ cuando una mano de Andrea Conti permitió a la ‘Juve’ abrir el marcador. La acción fue revisada por el árbitro con el VAR que decretó la pena máxima para los locales. Cristiano Ronaldo se perfiló desde los once pasos pero estrelló su remate en la base del palo derecho.

En la siguiente acción, el Milan se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Ante Rebic. El croata, en su intento por pelear la redonda, perdió la cabeza y plantó su pie en el pecho de Danilo.

Pese a contar con un hombre de más, los pupilos de Maurizio Sarri no pudieron reflejar dicha ventaja en el marcador. Los turineses intentaron desde todos los ángulos vencer la cabaña milanesa defendida por Gianluigi Donnarumma pero al final el doble cero se colgó en el Juventus Stadium.

