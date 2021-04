Copa América se jugaría solamente en Colombia. La Copa América finalmente se jugará en junio, después de un año de que fuera postergada por la pandemia de COVID-19, pero podría sufrir un nuevo cambio a consecuencia de la crisis sanitaria que azota a Sudamérica. De acuerdo a múltiples reportes, Argentina desistiría de ser sede este torneo, por lo que solamente Colombia albergaría la totalidad de los juegos.

Argentina se bajaría de la organización de la Copa America y Colombia quedaría como sede única — Andres Agulla (@aagulla_espn) April 22, 2021

“Tuve la oportunidad de hablar con mi fuente, y me dijo que si ya estaba enterado, me dijeron que le siguiera la pista que si no lo han hecho, estaban por hacerlo: el Gobierno de Argentina le solicitará o, de pronto, ya le solicitó a Colombia, el aval para ellos desmontarse de la Copa América y que Colombia la haga en su totalidad”, dijo Javier Hernández, director de Gol Caracol.

Colombia no permitirá público en los partidos de la Copa América por repunte de casos de coronavirushttps://t.co/HnUO0HD8tb pic.twitter.com/fXhXGBLVzm — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) April 22, 2021

El reporte llega una semana después de que Alberto Fernández, presidente de Argentina, insinuara que podría no celebrarse el certamen de selecciones más antiguo del mundo por el incremento de contagios de COVID-19 en Sudamérica.

“No quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos y cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas”, dijo el mandatario en una entrevista.

ENTREVISTA | Iván Duque (@IvanDuque), presidente colombiano, asegura a EFE que la Copa América se jugará en Colombia pese a la pandemia. ⬇️ pic.twitter.com/bL8BPjpSUy — EFE Deportes (@EFEdeportes) April 20, 2021

Ante esta situación, la prensa colombiana adelantó que las ciudades de Armenia, Pereira, Manizalez, Ibagué y Pereira podrían ser incluidas como sedes para la Copa América 2021. Actualmente, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla están confirmadas para recibir varios encuentros.

¿EN DUDA? Alberto Fernández, Presidente de la Nación, expresó que está preocupado con la situación de los planteles del fútbol argentino y se refirió a la próxima Copa América: “Yo no quiero frustrar ese espectáculo, pero vamos a tener que ser muy sensatos”. 😱🏆 pic.twitter.com/CRut4hgppW — PorMinutos (@por_minutos) April 15, 2021

Argentina y Colombia están programadas para albergar este torneo, el cual comenzará el próximo 13 de junio.

