Convive la Liga de Futbol Roberto Oropeza González.

La Liga de Futbol Infantil y Juvenil Roberto Oropeza llevó a cabo un encuentro de futbol de convivencia para cerrar actividades de este complicado 2020 que a punto está de finalizar.

A iniciativa de los delegados y clarificada por Aurelio Guerra Grajales, presidente de la liga. Se organizó este partido de futbol en el campo Centenario, casa de Legión Extrajera Peñarol, donde el resultado fue lo de menos sino el buen rato de convivencia y sacar el estrés de la semana.

Buenas pinceladas de futbol denotaron los protagonistas de ambos equipos, los Verdes y los Rojos. Donde los primeros se impusieron por marcador de 3-2 y es que a la distancia traían mejor equipo aunque ya en el trámite del partido las cosas se tornaron muy parejas.

Mencionar uno por uno nos llevaría necesariamente a omitir involuntariamente a alguno de los que tomaron parte de esta justa deportiva. Así que basta selañar que tomaron parte al menos el 80 por ciento de quienes integran la familia “Oropeza”. De la liga infantil y juvenil como de la Liga de Desarrollo, entrenadores, dueños de equipos, delegados, preparadores físicos y hasta árbitros.

Este mismo jueves los protagonistas de este enfrentamiento brindarán en la sana distancia y con los protocolos para despedir tan agitado 2020. Aunque es cierto que este fin de semana aún se juega una jornada más de Copa de la Liga Infantil y Juvenil. La segunda jornada copera de la Liga de Desarrollo.

LIGA DE DESARROLLO OROPEZA

A partir de este sábado se pone en marcha, con dos partidos, la actividad de la segunda jornada de Copa de la Liga de Desarrollo Oropeza, cuya primera fecha dejó grandes emociones.

Además este fin de semana hace su presentación Mangueros de Actopan que visitan a CEFOR Palmitas de la Sub 19 en duelo programado a las 13 horas en el campo 4 de La Primavera en Playa de Vacas, correspondiente a la categoría Sub 19.

La actividad completa es la siguiente:

Para este sábado, a las 14 horas en el Cándido Duarte Gallos Pro Veracruz recibe a Bulldogs Trigal en la Sub 19. Mientras que en La Planiza a las 12 horas CEFAR Delfines recibe a CF Gallos Pro en la Sub 19.

Convive la Liga de Futbol Roberto Oropeza González.

Finalmente, para el domingo, en la Planiza a las 12 horas SIME FC recibe la visita de Peñalba Rivera en la Sub 19. En la Primavera 3 a las 14 horas, CEFOR Palmitas contra Atlético Jamapa en la Sub 23; y en el campo Chiquitete a las 14 horas, Atlas Moto y Refaccionaria Enrique se mide a CF Gallos Pro en la Sub 23.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.