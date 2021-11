Continúan los éxitos de gimnastas del Club Villarreal.

Javier Tello / El Dictamen.

Las atletas del Centro de Alto Rendimiento en Gimnasia Rítmica Villarreal continúan cosechando triunfos y preparándose para el cierre competitivo del año.

Así lo demostraron en el más reciente evento al que asistieron en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

El profesor Gerardo Villarreal Vélez, director de esta institución indicó que asistieron en esta ocasión al Campeonato Nacional Grupos B y C de Gimnasia Rítmica 2021.

Informó que por Villarreal compitieron en éste que es el máximo evento de esas categorías a nivel nacional, Sofía Hernández Pérez y Montserrat Corona Salazar, ambas de la categoría 3 B.

Obteniendo Sofía Hernández medalla de oro en cuerda, medalla de bronce en clavas, sexto lugar en listón. Octavo lugar en pelota y logrando el cuarto lugar en el All Around.

Por su parte Montserrat Corona obtuvo quinto lugar en pelota, décimo lugar en cuerda, lugar 16 en listón. Lugar 29 en clavas y se situó en el lugar 10 del All Around.

Sofía Hernández tiene 13 años de edad, practica este deporte desde hace 4 años. Y comentó que en Tampico inició compitiendo con algo de nerviosismo pero conforme avanzó sintió seguridad.

Señaló que entrena 3 horas al día y sobre su desarrollo deportivo dijo, “Siento que he mejorado conforme han pasado las competencias, pero siento que sí me falta más trabajo y me voy a estar esforzando,” recalcó.

Montserrat Corona también externó que tuvo nerviosismo al iniciar su participación. Pero fue emocionándose cada vez más por ser su primer competencia nacional y lo superó.

Sobre su desarrollo ella opinó. “En esta temporada vamos a estar entrenando duro para poder mejorar porque siento que me hace falta práctica en dos aparatos que comencé a entrenar este año, los otros dos aparatos ya los voy dominando,” apuntó.

El profesor Gerardo Villarreal subrayó que ellas concluyen con este reciente evento su participación en este 2021 en competencias de este nivel, quedando solo algunas de invitación.

Y que posterior al cierre de todas las competencias la Federación Mexicana de Gimnasia dará a conocer el rankeo de todas las gimnastas para saber quiénes permanecen o suben de categoría.

Agregó que queda en este año solo una competencia oficial, el Campeonato Nacional de Fundamentos. Dirigido a las niñas que inician y que se celebrará en Mérida, Yucatán del 8 al 12 de diciembre.

Aquí participan la clase 6 en quintetas y la clase 5 que son individuales, y el Centro Villarreal estará presente con alrededor de 8 niñas.

Finalmente destacó la importancia de practicar deporte e informó que cuentan ya con alrededor de 10 niñas entrenando en la sucursal de este Centro Gimnástico en Las Palmas Racquet Club.

Invitó a conocer más sobre este hermoso deporte. Pidiendo información sobre las clases en el Centro de Alto rendimiento en Gimnasia Rítmica Villarreal al teléfono 2293 991160.

Donde pueden solicitar una clase muestra sin compromiso, así como costos de las clases y horarios en la sede en calle 1 en la colonia Pedro I. Mata o en Las Palmas Racquet Club.





