Continúa con éxito el Torneo de Pádel LPRC.

Javier Tello/El Dictamen.

Con excelentes y emocionantes partidos continúa el Torneo de Pádel Las Palmas Racquet Club 40 Aniversario, el cual dio inicio el pasado jueves 10 de noviembre y concluirá este domingo 13 con los partidos de semifinales y finales, las cuales arrancarán desde las 8 de la mañana, para finalizar este importante evento pasado el mediodía con la premiación de los ganadores de las distintas categorías participantes.

Cabe destacar que este Torneo forma parte de los diferentes eventos deportivos programados con motivo de la celebración del 40 aniversario de Las Palmas Racquet Club, varios de ellos ya celebrados en los anteriores días, y que culminarán con 2 esperadas competencias más la próxima semana, el Torneo de Tenis Singles y Dobles de Aniversario, y una carrera pedestre que cerrará el ciclo de festejos por el aniversario.

Este sábado se dio la acción con reñidos encuentros donde tanto los jugadores que inician en este novedoso deporte de juego muy similar al tenis tradicional, como los jugadores ya experimentados, dieron lo mejor de sí para lograr alcanzar al campeonato de sus respectivas categorías.

Una de las jóvenes jugadoras que participan en este torneo es Renata Cabrera Santos de 11 años de edad, ella compite en la categoría de 12 años, y acerca de su intervención en el evento comentó, “he practicado y también he participado en anteriores torneos de pádel aquí en el club, siento que tengo muchas posibilidades de ganar en estos torneos, porque no importa el tamaño o edad de los participantes, lo importante es que tengas la preparación y todo eso, de hecho en tenis estoy en el lugar 18 del ranking nacional en mi categoría, y pues me va muy bien, aun cuando he tenido muchos jugadores que me han querido dar guerra, pelea, he logrado ganar algunos torneos”, señaló.

Añadió que después de participar en este torneo de pádel, va a participar también en el Torneo de Tenis de Aniversario Singles y Dobles la próxima semana, donde dijo estar preparada para ganar.

Por otra parte acerca de este torneo de pádel y sobre la actividad de este deporte que se enseña y practica ahora en Las Palmas Racquet Club, el profesor Alejandro Susunaga Solís indicó.

“Tenemos buenas espectativas del torneo en su gran momento que se está jugando ahorita el pádel en el club, y ha tenido bastante convocatoria con los socios y gente de fuera también, gente externa que no entra al torneo pero que ha venido a probar, y que está incluso tratando de hacerse socio por las canchas de pádel, y esperamos gran éxito y que la gente esté contenta”, declaró.

Informó además que iniciaron con pádel a principios de año, subrayando además que los profesores tomaron varios cursos de capacitación para estar al día en la enseñanza del pádel.

Destacó que han tenido ya varios torneos de pádel anteriormente, también con mucha respuesta y participación, teniendo incluso en ocasiones que poner límite de participantes por la cantidad de jugadores que desean competir en estos torneos.

Algunos de los resultados de los partidos del sábado son los siguientes:

En la categoría Intermedia varonil Jorge Montalvo y Alberto Villarello vencieron por parciales de 6/3 y 6/3 a Luis Daniel Jiménez y Luis Alberto Sánchez.

En la categoría de Primera Fuerza varonil Luis Gómez y César Morfín vencieron 6/3 y 6/4 a Alejandro Ajo y Luis Salmerón.

En la categoría Intermedia femenil Lupita Lago y Estíbaliz Zarraluqui ganaron 1/6, 6/3 y 10 /7 a Valeria Aregullín y Laura Roesch.

En Primera Fuerza varonil Mateo Barquín y Gustavo Matosas vencieron 6/2, 0/6 y 13/11 a Miguel Fernández y Valdemar Fernández.

