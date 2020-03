Conquista Iván García la plataforma en el Control Técnico. En la final femenil de trampolín 3 metros de clavados, Melany Hernández finalizó en el primer sitio.

Con una puntuación de 563.15, el jalisciense Iván García Navarro finalizó en el primer sitio de la prueba individual de plataforma 10 metros de clavados.

Durante la jornada vespertina del Control Técnico Nacional de Clavados de Primera Fuerza, que cumplió este viernes su segundo día de actividades. En el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

En segundo lugar, se ubicó el neolonés Randal Willars Valdez, con 522.30 unidades, quien junto a Iván García asegura su lugar en la Copa del Mundo de Clavados Tokio, Japón, evento que repartirá plazas olímpicas.

Iván García, resaltó la competencia que realizó este viernes en la jornada de clavados vespertina del Control Técnico. “Esto todavía no me lo creo, los puntos que hice, fueron 563, y creo que, si sigo por este camino, todo indica que podría ganar una medalla olímpica con esta puntuación”.

“Estoy muy feliz porque el trabajo que he venido haciendo me ha dado resultados; estoy en una excelente forma física, mentalmente me encuentro mucho mejor”, comentó García, al tiempo que destacó el apoyo de su equipo de trabajo de clavados.

Por su parte, Randal comentó sentirse feliz de regresar a una competencia. “Estoy muy contento, sobre todo porque habían sido años difíciles por lesiones, enfermedades, llevaba poco más de un año sin tener ninguna competencia. Estoy satisfecho con resultado a pesar de no haber tenido mucho fogueo, ni muchas competencias”.

“Me siento muy emocionado por poder ir a la Copa del Mundo (clavados) y buscar la plaza olímpica, y a la vez muy motivado para entrenar más y dar el mejor nivel posible en la Copa”, puntualizó.

Asimismo, Willars Valdez adelantó que el domingo participará en la prueba de sincronizados en clavados junto a Diego Balleza.

Por su parte, en la final individual de trampolín 3 metros, la jalisciense Melany Hernández Torres terminó en el primer sitio, con 335.05 unidades. Seguida de la sudcaliforniana Aranza Vázquez Montaño, con 327.40 puntos. De igual manera, ambas lograron el boleto a la Copa de Tokio en clavados.

Finalmente este sábado continuará la actividad con las pruebas de plataforma 10 metros sincronizados femenil y trampolín 3 metros en la rama varonil, con las rondas preliminares de clavados.

