Conor Mcgregor y Manny Pacquiao tendrán una pelea. Conor McGregor soltó una bomba noticiosa este viernes. La estrella de la UFC anunció en su cuenta de Twitter que sostendrá un combate de boxeo contra Manny Pacquiao en el Medio Oriente. El manager del irlandés confirmó que ‘The Notorious’ está en negociaciones para enfrentar al histórico pugilista filipino.

“Boxearé contra Manny Pacquiao en el Medio Oriente. Será un verdadero honor enfrentar a dos de los más grandes boxeadores de la era moderna”, expresó el irlandés, quien previamente había mencionado que tenía diversos proyectos para luchar en la MMA durante este año, mismos que se vieron truncados con la pandemia de COVID-19.

Anyway all water under the bridge who gives a fook. I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.

Audie Attar, representante de McGregor y Manny Pacquiao, declaró en entrevista con ESPN que The Notorious y Pacman chocarían en algún pinto de finales de diciembre o principios de enero de 2021. Asimismo, confirmó que el Medio Oriente es uno de los pocos lugares que se ha discutido como sede de la función.

Attar añadió que la idea de la pelea entre McGregor y Pacquiao es aprobada e impulsada por la UFC, compañía con la que aún tiene contrato el luchador irlandés. En 2017, Conor sorprendió al mundo del deporte al incursionar en el boxeo para medirse ante Floyd Mayweather, en uno de los combates más taquilleros de la historia.

It will be a true honour to have faced two of the greatest boxers of the modern era, afraid of a fight.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020