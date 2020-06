Conor McGregor: “No hay nada que me entusiasme”.

El peleador irlandés explica su retiro y dijo que el motivo de su retiro fue que en la UFC ya no hay nada para él.

El excampeón de dos divisiones de UFC, Conor McGregor, dijo este domingo que anunció su retiro después de UFC 250 debido a la falta de inspiración.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020