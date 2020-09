Conor McGregor es arrestado en Francia por agresión sexual. Conor McGregor sumó una polémica más a su carrera al ser arrestado este día en la isla de Córcega, Francia. La estrella de la UFC fue detenido por elementos de la policía al ser acusado de un intento de agresión sexual, así como de exhibirse sexualmente. El luchador fue llevado trasladado a un recinto policial y horas más tarde fue puesto en libertad.

“Tras una denuncia presentada el 10 de septiembre, denunciando hechos susceptibles de ser calificados como intento de agresión sexual y exhibición sexual, Conor Anthony McGregor ha sido objeto de una audiencia ante los servicios de la gendarmería, como detenido” informó la policía de Bastia en un comunicado dado a conocer por la agencia de noticias AFP.

Aunque las autoridades no brindaron más información sobre el hecho, el diario francés ‘Le Parisien’ aseguró que el incidente que se investiga se remonta a la noche del 6 y la madrugada del 7 de septiembre, cuando el irlandés se encontraba en un bar, en notable estado de embriaguez, mientras vacacionaba en Balagne.

Por su parte, un representante de McGregor dijo al portal ‘TMZ’ que el luchador rechazaba tajantemente las acusaciones y afirmó ya había sido interrogado y liberado por las autoridades. “Conor McGregor niega tajantemente cualquier acusación de mal comportamiento. Él ya fue interrogado y liberado”.

McGregor ha estado las últimas semanas en Francia, como parte de sus preparativos de cara a una travesía de 180 kilómetros que emprenderá en el mar para recaudar fondos y generar consciencia sobre la importancia de la seguridad de las aguas.

