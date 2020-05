Conoce la cláusula de divorcio de Michael Jordan.

La ex extrella de la NBA aprendió de su primer matrimonio y ahora se blindadó ante una separación.

Michael Jordan ex extrella de la NBA tiene una increíble cláusula de divorcio en caso de que existiera una separación con su actual esposa, la cubana Yvette Prieto.

Según reportan medios estadounidenses el exlíder de los Chicago Bulls está comprometido a pagarle un millón de dólares por cada uno de los años que estén casados; en caso de que rebasaron los 10 años juntos serán cinco millones por cada año de matrimonio como pensión.

Para muchos la cifra podría parecer exorbitante, sin embargo, para Jordan parece ser un estupendo acuerdo.

Luego de que su primer matrimonio le costó 168 millones de dólares por separarse de Juanita Vanoy.

Quien además está comprometida a no contar ningún secreto relacionado con Michael Jordan o con su vida privada.

Michael Jordan e Yvette Prieto se casaron en el 2013 y tienen unas gemelas que llevan por nombre Ysabel y Victoria.

Jordan tiene otros tres hijos productos de su primer matrimonio, Jeffrey, Marcus y Jasmine.

Esta última hace no mucho afirmó que tuvo que recurrir a Google para conocer la grandeza que tenía su padre en el básquetbol.

El documental The Last Dance sobre la dinastía de Michael Jordan y los Chicago Bulls llegó a su fin el lunes pasado, no sin dejar algunas dudas, sorpresas extras e incluso incertidumbre.

The Last Dance fue todo un éxito y el director Jason Hehir logró reflejar con más de 10 mil horas de grabaciones y 100 entrevistas el éxito y los momentos difíciles de Jordan y los Bulls.

