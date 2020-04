Conoce el divorcio entre José Ramón Fernández y uno de sus alumnos. Ayer cumplió años una de las leyendas del periodismo deportivo mexicano: José Ramón Fernández. Por este motivo fue felicitado por una gran número de colegas y amigos, muchos de ellos crecieron de la mano y acompañados por este gigante de los medios de comunicación.

Sin embargo, Joserra recibió los buenos deseos de uno de sus ex alumnos y con quien rompió a principios del nuevo milenio. Francisco Javier González, director del Consejo Editorial de TUDN, aprovechó la fecha para mandar un saludo a quien fuera su maestro durante muchos años.

“Felicidades a José Ramón Fernández en su cumpleaños, agradeciendo siempre sus enseñanzas y haber sido parte de equipos de trabajo inolvidables. Aquí en Edmonton 1995 con Emilio Fernando Alonso, Roberto Gómez Junco y Roberto Kenny”, publicó González en su cuenta de Twitter y acompañó su felicitación con una imagen de ellos.

Ambos personajes trabajaron durante muchos años en Televisión Azteca y en Radio Acir. Francisco Javier González creció profesionalmente a lado de José Ramón Fernández, pero, el poder y el dinero habrían ocasionado el divorcio de ambos en el 2001.

Hoy en mi cumpleaños recibo un agradable vídeo junto con una felicitación de uno de mis mejores amigos. Espero que lo disfruten tanto como yo.

Joserra decidió abandonar Radio Acir tras sonar que sería adquirido por Televisa, empresa a la que tiene animadversión. Por su parte, González determinó permanecer en el Grupo Acir y renunciar a Televisión Azteca para comenzar a laborar con Televisa; aunque finalmente no se concretó la fusión entre ambas empresas.

“Si Francisco (Javier González) salió de TV Azteca fue porque decidió quedarse en Acir. Parece que él no ha querido contar las cosas como son, decidió quedarse allá desde que supo la noticia de la fusión con Televisa, cuando estábamos en Sidney (Juegos Olímpicos)… Fueron los peores Juegos de Francisco, un cero a la izquierda, no trabajó bien, no funcionó, no colaboró, no hizo absolutamente nada más que pensar todo el día en su porvenir”, declaró Fernández a la revista Proceso.

Por su parte, González aseguró que deseaba permanecer en TV Azteca, empero, se decantó por salir de esta televisora para continuar en Radio Acir y eventualmente formar parte de las filas de Televisa. El periodista aseguró que tras la renuncia de José Ramón Fernández, él tuvo que llevar las riendas de Acir y proteger a 73 trabajadores del grupo.

“La noticia de la fusión nos sorprende en Australia y provoca mucha inquietud entre la gente que trabaja en TV Azteca y Grupo Acir, 73 personas dependían de mi decisión. Después de que José Ramón tomó una postura al aire, tuvimos que pensar qué decisión tomar. Pensé que podíamos trabajar en los dos lados, yo estaba a gusto en TV Azteca; en donde había trabajado los últimos 15 años y medio”, expresó González.

José Ramón Fernández no perdonó la decisión de su discípulo y afirmó que su salida de TV Azteca se debió a que fue impresionado con el dinero que devengaría en Televisa y por el puesto que ostentaría en esta empresa.

“Francisco terminó llorando, diciendo que quería mucho a esta empresa (TV Azteca); que le dolía mucho irse, pero que tenía que hacerlo porque se había echado a cuestas la compra de una casa y quería pagarla. Que se iba porque le gustaba ganar dinero, porque le gustaba ser jefe”, concluyó.

