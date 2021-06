Conoce al niño que recibió la raqueta de Novak Djokovic. Tras la final de Roland Garros, Novak Djokovic tuvo los aplausos de toda la afición, pues además de que vino de atrás y logró llevarse el campeonato, el tenista fue protagonista de un gran gesto, pues le regaló su raqueta a un niño mexicano en las gradas. Este pequeño se llama Mateo y aseguró que nunca dejó de alentar al serbio, a pesar de que parecía imposible que ganara el Grand Slam francés.

(VIDEO) https://t.co/wUpP3xumT7 pic.twitter.com/ZaMVBHLezp — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 15, 2021

Lo sucedido lo expresó el joven mexicano en una entrevista para ESPN, en donde explicó que animó a Novak durante todo el encuentro e incluso le gritaba que no perdiera su confianza.

Niño mexicano cuenta qué sintió al recibir la raqueta de Novak Djokovic https://t.co/cgY0cV8tYk pic.twitter.com/qchSBQLVhE — MedioTiempo (@mediotiempo) June 15, 2021

“Le estuve gritando por cuatro horas, yo esperaba que volteara pero que siguiera concentrado en el juego. Le decía ´calmado, tú puedes’ y le grité todo el juego. Siempre confié en que iba a ganar la final”, dijo Mateo.

Novak Djokovic regalando su raqueta tras consagrarse campeón 🏆🎾#RolandGarros pic.twitter.com/7gSHlrPNzs — Tenis Central (@Tenis_Central) June 13, 2021

El joven mexicano también reveló que estuvo nervioso durante todo el partido, pues el serbio empezó abajo en el marcador. Sin embargo, aseguró que nunca dudó de Novak, debido a su gran actuación contra Rafael Nadal.

“Vi las semifinales porque le ganó a Nadal, al ‘rey de la arcilla’, y en la final yo estaba muy confiado de que Djokovic podía y que lo iba a lograr a pesar de que había perdidos los primeros sets”, señaló.

La emoción de Mateo se hizo ver en redes sociales, donde incluso el mismo tenista agradeció en rueda de prensa por recibir su apoyo.

“No conozco al chico. Estuvo en mi oído todo el partido básicamente, especialmente cuando estaba dos sets abajo. Me animaba, me alentaba. De hecho, también me daba tácticas. Me decía: ‘Mantén tu servicio, consigue una primera pelota fácil, luego lánzate y ve por su revés’. Me estaba entrenando literalmente”, señaló Novak.

