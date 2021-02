Conmebol deja las puertas abiertas para el regreso de México. México tiene el gran pendiente de regresar a las competiciones de la Conmebol, sin embargo, un guiño reciente desde el cono sur podría ser el primer paso para completar su esperada vuelta. Gonzalo Belloso, director de desarrollo de la Conmebol, dejó las puertas abiertas para que la Selección Mexicana pueda disputar de nueva cuenta la Copa América, aunque aclaró que no hay nada programado.

Gonzalo Belloso, director de desarrollo en CONMEBOL declaró que México está invitado a la copa América y puede regresar cuando quiera, luego de que se le cuestionara acerca de una posible participación tras la baja de Qatar y Australia. pic.twitter.com/086B1LVKv3 — Taberna Pambolera Mx 🇲🇽⚽️ (@Pamboleros2020) February 23, 2021

“Hoy no tenemos nada programado pero están invitados cuando quieran”, mencionó Belloso en entrevista con Radio La Red de Buenos Aires, al ser cuestionado sobre la posible participación futuras de los clubes mexicanos y del representativo nacional en las competiciones sudamericanas.

Australia 🇦🇺 y Catar 🇶🇦 no disputarán la próxima #CopaAmérica ⚽️🏆. La AFC programó jornadas de Eliminatorias al Mundial 2022 para esas mismas fechas. pic.twitter.com/XooxTr2g5S — VarskySports (@VarskySports) February 23, 2021

México participó por última ocasión en la Copa América en 2016 y abandonó previamente los torneos de clubes debido a problemas de calendario y compromisos con la Concacaf, su confederación.

A pesar de que muchos aficionados y periodistas han pedido el regreso de los equipos nacionales a estos torneos, Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, fue contundente y aseguró hace algunas semanas que esto no se dará hasta que no haya un trato “desigual” por parte de la Conmebol.

Gran noticia para @miseleccionmx. Conmebol seguramente buscará 2 invitados para no cancelar partidos y México sería candidato lógico.



Por la Copa Oro difícilmente se podría enviar a Copa América al Equipo A, pero queda perfecto para enviar al equipo olímpico (si calificamos). https://t.co/owQcMKf5CL — Luis Herrera (@luisrha) February 23, 2021

“En el tema de la Copa Libertadores está abierto. No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Si lo que lleva México son más recursos, más patrocinadores, pero resultado que quedamos primer lugar y no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país; ahí si estamos en una desventaja y eso me parece que no lo debemos aceptar”, declaró en plática con la cadena TUDN.

