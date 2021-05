Conmebol confirma fechas de sus jornadas eliminatorias 7 y 8. La Conmebol confirmó las fechas de las jornadas 7 y 8 de sus eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. La Confederación sudamericana anunció que las actividades arrancarán el próximo 3 de junio, diez días ante del inicio de la Copa América 2021.

Vuelven las emocionantes Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial Catar 2022



Fechas 🗓️ y horarios ⏰ de las jornadas 7 y 8 ⚽️

➡️ 🔗 https://t.co/GAnRRYLF4B#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/MfLOPoUlFe — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 6, 2021

El primer juego de la fecha 7 será entre Bolivia y Venezuela. Posteriormente, Uruguay recibirá a Paraguay, Argentina a Chile y Perú a Colombia, en partido que se celebrará en la ciudad de Lima a pesar de los rumores del cambio de sede de este compromiso. La jornada concluirá el 4 de junio con el duelo entre Brasil y Ecuador.

Iniciamos la aplicación de las vacunas CONMEBOL a jugadores, árbitros, cuerpo técnico y logístico. Paraguay es el primer país del mundo en inmunizar a todo el entorno del fútbol profesional. Gracias a la donación de @CONMEBOL y Sinovac Biotech Ltd. tenemos un fútbol más seguro 🇵🇾 pic.twitter.com/VuyzjP5Bku — APF (@APFOficial) May 6, 2021

La fecha 8 se pondrá en marcha el 8 de junio con el juego entre Ecuador y Perú. Ese mismo día se celebrarán los restantes cotejos: Colombia vs Argentina, Venezuela vs Uruguay, Paragua vs Brasil y Chile vs Bolivia. La competición se pondrá en pausa para dar paso a la Copa América, que se celebrará conjuntamente en territorio colombiano y argentino.

Estos serán los primeros juegos eliminatorios desde que se suspendiera la doble jornada clasificatoria de marzo, debido a la negativa de múltiples ligas europeas de prestar a sus elementos sudamericanos, ante el riesgo de un contagio de COVID-19 por el incremento de casos en el continente americano.

Días, horarios y sedes confirmadas para las próximas fechas de las Eliminatorias @CONMEBOL rumbo al Mundial Catar 2022 🇶🇦🏆⚽️. pic.twitter.com/dUWfTLnnJ8 — VarskySports (@VarskySports) May 6, 2021

Hasta el momento, se desconoce la nueva fecha en que se jugará los compromisos pendientes de las jornadas 5 y 6. Tras cuatro juegos, Brasil lidera la clasificación con 12 puntos, Argentina viene detrás con 10 unidades, Ecuador con nueve puntos, Paraguay seis unidades y Uruguay seis puntos cierran el top cinco de la tabla.

