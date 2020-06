Confirman brote de COVID-19 en equipo de LSU. La pandemia de COVID-19 ha provocado un incremento de casos en los últimos días en los Estados Unidos, pese a que hace unas semanas este país se encontraba en el inicio de la fase descendente de la contingencia. Debido a esto se han reportado contagios dentro de algunos equipos deportivos.

Tal es el caso de los deportistas de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), en donde hay al menos 30 atletas con síntomas de coronavirus. Shelly Mullenix, directora de salud y bienestar de LSU, reveló que una gran cantidad de jugadores del equipo de futbol americano se encuentran aislados del resto de sus compañeros por este motivo.

“Sí, nuestro número de cuarentena es alto, significa que nuestros jugadores han estado comunicando no solamente con dónde han estado y con quiénes han convivido, sino también sus síntomas, como les hemos instruido”, declaró Mullenix en plática con la agencia de noticias AP.

Pese a lo alarmante de la cifra, la directora de salud de esta institución educativa expresó que esto lo habían prevenido y señaló que no tienen indicios de que se trate de una enfermedad “seria”. “Es lo que anticipábamos. Planeamos para esto. Nuestro plan está funcionando del modo en que debe. No hemos visto nada que se aproxime a una enfermedad seria, pero nos hemos preparado para ello”, agregó.

NEWS: At least 30 #LSU football players have been in quarantine, sources tell @SINow.

Some have tested positive; others found to have contacted positives. A portion got infected at Baton Rouge nightclub outbreak.

No hospitalizations or serious illness.https://t.co/yWekg8M7ce

— Ross Dellenger (@RossDellenger) June 20, 2020