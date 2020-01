Confirma Diego López preparación en Australia.

“El Misil” volverá a cruzar el mundo por el oro.

Diego López Díaz viajará a Australia para continuar con el fogueo internacional que ayude a su preparación rumbo al proceso clasificatorio a los Juegos Paralímpicos, en primera cuenta, y luego a competir en Tokio 2020.

“Ya estamos enfocados, en febrero iré a Melbourne, es un evento seguro que tengo, viajaré entre el ocho y nueve de febrero y vamos con la preparación cada vez más en serio, más especializada”, indicó el xalapeño.

El campeón mundial de para natación informó que ya avanzó en los trabajos en la Ciudad de México para retomar su forma física ideal después de casi tres semanas de descanso por las fiestas navideñas y de fin de año. La meta es estar al 100 por ciento en marzo.

“Me siento feliz de empezar el año bastante bien, con salud, y eso me tiene muy motivado a poder dar un buen resultado, tener bien plantados mis objetivos y cumplirlos en Tokio 2020”, acotó.

Previo a las vacaciones decembrinas, el veracruzano realizó un campamento y una competencia en La Habana, en la que participó ante nadadores convencionales.

“En la velocidad no me fue como esperaba, pero algo que me sorprendió mucho fue que en las pruebas de fondo me fue bastante bien, mantuve mis tiempos, pude aguantar los parciales y eso me tiene muy entusiasmado, que estoy agarrando fuerza para el fondo”, destacó.

El parámetro y experiencia le servirá al grupo que encabeza Fernando Gutiérrez Vélez para trabajar en el proceso hacia los Juegos Paralímpicos.

“Y la experiencia también ha sido de las cosas que más me ha ayudado a dar resultados en el fondo, cada vez me conozco más, antes me tronaban porque nadaba como si fuera una prueba corta, pero ahora se me está dando más trabajando con el entrenador y los resultadoa ahora hablan del buen entrenamiento que estamos haciendo”, enfatizó.

Diego López hizo una visita exprés para entregar un apoyo de llantas para silla de ruedas a personas con discapacidad como parte de la obra social que hace el campeón mundial en la comunidad.

