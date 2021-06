Confían pesistas en triunfar en Nacionales CONADE.

Jessica Jarquín y Lizbeth Nolasco. Ambas son medallistas internacionales.

Las pesistas veracruzanas Jessica Jarquín González y Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández, confían en subirse a lo más alto del podio en los próximos Juegos Nacionales CONADE 2021, los cuales se desarrollarán del 27 de junio al 3 de julio en Monterrey, Nuevo León.

Ambas pesistas tuvieron un positivo desempeño en el pasado Macro Regional 2 de Levantamiento de Pesas, en donde fueron las ganadoras en sus respectivas divisiones, Jessica Jarquín en los 71 kilogramos y Lizbeth Nolasco en los 81 kilogramos.

“Estamos buscando el ranking de mayores, esperábamos hacer mejores marcas, pero la preparación ha sido muy difícil tomando en cuenta lo de la pandemia. Estamos probando una nueva categoría y volverse acoplar con el peso sí nos atrasa un poco. Pero seguimos preparándonos y siento que sí fue un buen resultado el del Macro Regional”, comenta Jarquín González.

La pesista que es entrenada por el cubano Joel Mckenzie Díaz y que es medallista de bronce en el Mundial Sub 17 en Tailandia. Se enfoca en la preparación para hacer un buen papel en los Nacionales CONADE.

“Nos estamos enfocando a los Juegos Nacionales CONADE, prepararnos para conseguir las marcas que nos vayan a pedir y buscar conseguir un lugar para mayores este año si no ya sería para el próximo”, indicó.

Para la medallista de los Panamericanos Sub 20 en Manizales, Colombia y La Habana, Cuba. Su mentalidad está puesta en las marcas para la selección mayor femenil de levantamiento de pesas. Y participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2022.

“Lo que quiero es entrar lo más pronto posible a mayores y estar en la lista de la siguiente competencia. Para eso hay que trabajar muy fuerte y no hay que confiarse en ningún momento. No hay que bajar la guardia, hay competidoras fuertes y solo queda trabajar duro y esperar estar en los Juegos Centroamericanos y mucho más”.

Por su parte, Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández reveló que tiene motivación para subirse a lo más alto del podio en los Nacionales CONADE 2021. Aunque reconoció que la lesión en una de sus piernas no la ha dejado entrenar y competir de manera correcta.

“Traigo una lesión arrastrando en mi pierna que no me ha podido entrenar bien. Es una limitante porque donde más me duele es en el movimiento donde debo de levantar más y sí me frustra un poco esto. A pesar de esto sigo entrenando conforme me deje la lesión, no bajo la guardia, a darle con todo sin importar las molestias”, comentó.

Agregó “siempre me voy a exigir más, y ponerse al pie del cañón para lograr el objetivo que uno quiere. Trataré convertirlo en una motivación para salir de esto y regresar con más fuerza a las competencias”. Finalizó la pesista integrante del Club Lanceros de Tlalixcoyan y entrenada por el cubano Nilverio Pino.

