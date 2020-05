‘Conejo’ Pérez sobre Jurado: “Es un gran prospecto”. Con el inminente retiro de José de Jesús Corona, Cruz Azul se ‘avivó’ y respaldó su cabaña por los próximos años con el fichaje de Sebastián Jurado. El arquero ex Tiburones Rojos está siendo preparado por el mítico Óscar ‘Conejo’ Pérez, quien ve en el veracruzano grandes cualidades.

En diálogo con ‘Esto’, ‘Conejo’ Pérez considera que tanto la cabaña cementera como la portería del Tri estará bien resguardada con Jurado.

Tras la desafiliación de los Tiburones Rojos en diciembre de 2019, Jurado encontró en Cruz Azul su nuevo hogar. En la Noria, Sebastián aprenderá tanto del ‘Conejo’ como del propio ‘Chuy’ Corona.

“Yo estoy para tratar de ayudar y orientar, yo creo que hay material para estar tranquilos por mucho tiempo. Le he pedido que no se desespere, que es un proceso, que se siga preparando, trataremos de ayudarlo lo más que se pueda para que pueda optimizar todas sus condiciones, mejoras sus debilidades y logre ser un portero muy completo”, abundó Pérez sobre el potencial del jarocho.

Jurado debutó en el máximo circuito con los Tiburones Rojos en noviembre de 2018 en un compromiso ante Gallos Blancos de Querétaro. Con los escualos se consagró como figura al evitar en muchas ocasiones goleadas de escándalo. Sin embargo, su gran talento no le evitó resultados históricos como las palizas ante Pachuca y Necaxa; 9-2 y 7-0 respectivamente.

“No debe de ser fácil, él venía de ser titular en Veracruz, lo estaba haciendo bastante bien. Tuvo circunstancias que no eran las más favorables, pero a mí me llamó mucho la atención su estabilidad emocional, a pesar de que no ganaban él siempre salía con la misma actitud, se brindaba en la cancha y eso es lo que yo le pido. Ahorita no está participando, pero tiene muchas ganas de hacer las cosas, en cuanto le llegue la oportunidad lo haré bastante bien”, auguró el tres veces mundialista.