Concluyen con éxito los Juegos Estatales de Badminton.

Listo equipo para el Clasificatorio Nacional en Aguascalientes. La eliminatoria se realizó en el anexo del “Benito Juárez”

Con maratónica jornada de partidos, concluyeron los Juegos Estatales Veracruz 2022 en la disciplina de Badminton, los cuales se efectuaron en el anexo al auditorio Benito Juárez y en donde se definió el equipo que avanza al Clasificatorio Nacional que se desarrollará del 24 al 27 de marzo en Aguascalientes.

El presidente de la Asociación Veracruzana de Badminton, Antonio Rojas Ortega, calificó de exitosa la fase estatal, sobre todo porque resaltó la cantidad de jugadoras y jugadores que ahora ya aglutinan las categorías oficiales como son la Sub 15, Sub 17 y Sub 19 en femenil y varonil.







Concluyen con éxito los Juegos Estatales de Badminton

“Fue una jornada larga y cansada, pero muy provechosa, vinieron los mejores badmintonistas del estado y como Asociación, seguimos creciendo y prácticamente ya tenemos todas las categorías y ramas llenas, solo nos faltó la Sub 19 varonil. En todas las demás hubo por lo menos un eliminado, algo que en años anteriores no teníamos pero se ve la mejora”, comentó.

Rojas Ortega confió en que en el Clasificatorio en Aguascalientes, Veracruz logre calificar al mayor número de jugadores a los Juegos Nacionales CONADE 2022.

“Tenemos grandes expectativas, la categoría Sub 17 y Sub 19 han trabajado muy bien. Este año mínimo nos debemos traer tres a cuatro medallas, es un compromiso que tenemos como asociación”, mencionó.

Guardado y Lainez tuvieron minutos en triunfo del Betis

Liverpool derrota a Burnley por la mínima diferencia

Concluyen con éxito los Juegos Estatales de Badminton

RESULTADOS

SUB 15 VARONIL

1.- Ariel Hernández Soledad de Doblado

2.- José Rojas Soledad de Doblado

3.- Alejandro Ruiz Playa Vicente

4.- Duan Landa Acayucan

SUB 15 FEMENIL

1.- Sugey Márquez Soledad de Doblado

2.- Guadalupe Vallejo Soledad de Doblado

3.- Andrea Retureta Acayucan

4.- Alice Reyes Playa Vicente

SUB 17 FEMENIL

1.- Kiara Márquez Soledad de Doblado

2.- Amori Márquez Soledad de Doblado

3.- Sahily Alvarado Soledad de Doblado

4.- Edna Reyes Playa Vicente

SUB 17 VARONIL

1.- Ismael Rojas Soledad de Doblado

2.- Jonathan Alonso Playa Vicente

3.- Dylan Hernández Soledad de Doblado

4.- Elías Hipólito Playa Vicente

SUB 19 FEMENIL

1.- Vanessa Sánchez Soledad de Doblado

2.- Danna Meza Soledad de Doblado

3.- Lía Vázquez Playa Vicente

4.- Marlene Flores Playa Vicente.

Concluyen con éxito los Juegos Estatales de Badminton.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen