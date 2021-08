Conceição confirma que Tecatito no será titular con Porto.

Porto se enfrentará al Famalicão en la segunda jornada de la Primeira Liga y en la conferencia de prensa previa, el entrenador Sérgio Conceição no pudo escapar del tema del ‘Tecatito’ Corona y su posible salida.

En primer lugar, a pesar de que las negociaciones con el Sevilla se estancaron, el director técnico hizo referencia en caso de que tanto Jesús Corona como otro jugador salgan del equipo, lo va a aceptar, pero también aprovechó para decir que no es un buen momento para el mercado de transferencias por las dificultades económicas que presentan los clubes.

En consecuencia, “llevo cuatro años diciendo que el mercado está en la puerta del Olival. Estamos enfocados en el juego, tengo toda la plantilla, a excepción de Grujic, que no está disponible. Eso es lo que me interesa. Si hay alguna salida, lo asumiremos y hablaremos de eso. Pero de momento todo es igual. Hay mucha comunicación entre el presidente y yo y lo más importante para nosotros es ganar mañana”.

Por lo tanto, “este no es un buen momento para nadie. Más aún para nosotros, en una liga con más dificultades financieras. No estoy de acuerdo con tener competencia y un mercado abierto, como no estoy de acuerdo con el mercado de enero. Acepto cuando hay lesiones o algo grave que imposibilita que el club tenga disponibles ciertos jugadores, pero no en todo un mes. Es una exageración y genera inestabilidad en los grupos de trabajo y no es cómodo para nadie”.

Además, sobre la carga física con la que llega el ‘Tecatito’ Corona después de haber disputado la Copa Oro con la selección mexicana, el estratega aseguró que el jugador ha tenido descanso y confirmó que no será titular en el siguiente compromiso del Porto.

“Tuvo la oportunidad de tener un tiempo para descansar. Estamos atentos y en constante comunicación con las selecciones en los que están involucrados los internacionales”.

Finalmente, “hubo tiempo para descansar, no está por aquí, llegará aquí más tarde, pero siendo un jugador que ya conoce al equipo, es más fácil. No jugará en la alineación titular”, sentenció.

