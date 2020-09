Concacaf posterga el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. A través de un comunicado de prensa, la Concacaf dio a conocer que debido a la pandemia de COVID-19 el inicio de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 fueron pospuestas. La confederación detalló que no se podrá celebrar la primera ronda de este certamen en los meses de octubre y noviembre, como estaba programada, por lo que será el próximo año cuando inicie el proceso mundialista.

Update on the Concacaf Qualifiers for the FIFA World Cup Qatar 2022 https://t.co/5OK6XtibM6

Actualización sobre los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 https://t.co/Pwn7zpXQxJ pic.twitter.com/tNNuiTqqDe

— Concacaf (@Concacaf) September 8, 2020