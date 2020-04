Concacaf podría modificar el Hexagonal Final por coronavirus. Debido a la pandemia de COVID-19, la FIFA ha determinado suspender sus compromisos amistosos internacionales hasta el mes de junio. Ante este escenario, la Concacaf se prepara para modificar el formato de sus eliminatorias mundialistas para Qatar 2022-llamado Hexagonal Final-, por el riesgo latente de que no puedan comenzar a tiempo.

En una conferencia telefónica, el presidente de esta confederación, Victor Montagliani, aseguró que la fecha FIFA de septiembre se podría ver comprometida por la crisis sanitaria que vive el planeta y explicó la necesidad de replantear la forma en que se desarrollará la clasificación mundialista.

⚽️: El presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani declaró que no descarta un cambio en la estructura del hexagonal para calificar a la Copa del Mundo Qatar 2022, debido a que las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre están en duda para jugarse:…(1/2) pic.twitter.com/1mWIyB5qwQ

“¿Está en peligro la ventana de septiembre? Lo más probable es que sí, pero aún no lo sabemos… Es por eso que estamos analizando todo tipo de modelos, incluso para la calificación de la Copa Mundial, y cómo eso podría encajar en el ecosistema de todo lo demás que tenemos… Si el formato necesita cambiar, cambiará, pero lo que cambiará queda por verse”, declaró el canadiense.

Actualmente, las seis selecciones de la Concacaf mejores clasificadas por la FIFA obtienen su boleto al Hexagonal Final. Sin embargo, esto podría cambiar a consecuencia de las modificaciones que ha provocado en el calendario la propagación del virus SARS-CoV-2.

Victor Montagliani: 2022 World Cup qualifying format for #CONCACAF could change due to #COVID19 pandemic: https://t.co/K3wg7L560p

— Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) April 13, 2020