Concacaf podría detener fusión de la Liga Mx con la MLS. La Liga Mx decidió suspender el ascenso y descenso durante los próximos seis años con la finalidad de cimentar su proyecto deportivo y económico, con mira a fusionarse con la Major League Soccer (MLS) y formar un solo campeonato norteamericano. Sin embargo, esto no generó grandes expectativas de momento en la Concacaf.

Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, no se mostró muy optimista con este escenario y detalló que no sería tan fácil de lograr, debido a que no solo se debe considerar el deseo de las ligas, sino que hay que acordar entre naciones (México-Estados Unidos).

“Esto no es como NFL. No es fácil, no es de dos ligas, es de países. Es la diferencia”, expresó el directivo canadiense en entrevista con el portal ‘OneSoccer’.

Montagliani añadió que previo a que se acuerde esta fusión, tanto la Liga Mx como la MLS deben buscar a la Concacaf y a FIFA para expresar su plan de integrar un solo circuito y esperar por el visto bueno de estos organismos. “También involucra a países. Deben estar de acuerdo Concacaf y FIFA”, añadió.

El presidente de la Concacaf finalizó con una invitación lanzada a la Liga Mx y MLS para que en estos momentos concentren sus esfuerzos en lograr la reanudación de sus respectivos torneos, tras la pandemia de COVID-19, en lugar de pensar en sus proyectos a futuro.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, y Alejandro Irarragorri, dueño de Atlas y Santos, expresaron hace unas semanas la posibilidad de unir y consolidar un solo torneo con la MLS, lo cual dejaría grandes beneficios económicos para los clubes mexicanos.

