Conade pagará becas a atletas pese a suspensión de Tokio 2020. El coronavirus finalmente logró la histórica postergación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, con lo que dañó los planes de viajes de millones de aficionados que se darían cita. Sin embargo, los más afectados por este aplazamiento fueron los atletas, quienes tendrán que modificar sus calendarios para acudir a esta justa el próximo año.

En medio de la incertidumbre generada por la suspensión de las Olimpiadas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) brindó una buena noticias a los deportistas mexicanos, quienes continuarán con sus becas a pesar de la triste noticia que sacudió al mundo del deporte la mañana del martes.

“Ya tenemos preparado lo que se ha va a hacer para la atención a los atletas mexicanos…se garantiza pagos de becas y apoyos económicos para su preparación, hasta la fecha que quede fija para los Juegos Olímpicos”, declaró Israel Benítez, subdirector de calidad de la Conade, en entrevista con ESPN.

El directivo declaró que la suspensión de Tokio 2020 no impactará en el presupuesto de esta dependencia y garantizó en su totalidad los apoyos para las preparaciones de los atletas mexicanos.

IOC President Thomas Bach explains why Tokyo Games must be rescheduled.https://t.co/QzNR5zX8zf

— Olympic Channel (@olympicchannel) March 24, 2020