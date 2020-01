Con rotundo éxito se realizó Buscando un campeón

Ronaldinho descubre al nuevo Ronaldo . El exfutbolista Ronaldinho Gaúcho no tuvo reparo en llenar de elogios a su paisano Gabriel Martinelli, del Arsenal, a quien comparó con Ronaldo ‘El Fenómeno’ y lo catalogó como futuro mejor delantero del mundo.

En una entrevista con el diario inglés ‘Mirror’, el exjugador del Barcelona consideró que el atacante de 18 años tiene todas las condiciones para seguir los pasos de Ronaldo Nazário.

“Nosotros, como brasileños, estamos muy entusiasmados con él y su futuro. Una cosa es tener talento, pero otra es tener la confianza con 18 años.

“Me recuerda a Ronaldo en su primera temporada en Europa. Marcó 30 goles y la gente pensaba ‘¿quién es este niño brasileño de 18 años?’. Quería el balón, corría hacia los jugadores, no había miedo, sin importarle contra qué jugadores o equipo estuviera jugando, y veo una actitud similar en Martinelli”, señaló ‘Dinho’.

Martinelli es en una de las sensaciones de la Premier League que incluso ya se ha ganado los elogios del técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, quien lo definió como “uno de los talentos de este siglo, un delantero increíble”.

