Compiten 13 mexicanas en Women´s Amateur Latin América.

Iniciará el Women´s Amateur Latin América 2021 con la participación de 13 golfistas mexicanas, quienes tienen el mérito de estar dentro del field de 60 jugadoras compuesto anualmente por las mejores amateur de Sudamérica, América Central, México y el Caribe. Así, este gran evento organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation, con el apoyo de la Asociación Argentina de Golf, se realizará del 18 al 21 de noviembre, en la Ciudad de Pilar, Argentina.

Las 13 jugadoras que representarán a México y a la Federación Mexicana de Golf, en el campo de Pilar Golf, están acompañadas por el cuerpo técnico integrado por los coaches Frida Castillo y José López. En el orden de ubicación en el ‘World Amateur Golf Ranking’, son:

Isabella Fierro (44), Cory López (151), Isabel Amezcua (554), María José Martínez (555), María Fernanda Martínez (691), Ana Isabel González (729), Vania Simont (776), Andrea Gómez (786), Clarisa Temelo (813), Lauren Olivares (865), Ana María Jiménez (959), Paula Miranda (1032) y Alison Gastelum (1038).

Además del trofeo del Women’s Amateur Latin América, la campeona recibirá una invitación para competir en el AIG Women’s Open en Muirfield en 2022. Y al torneo The Amundi Evian Championship en el Evian Resort Golf Club en 2022; también, una exención para The Women’s Amateur Championship y para el Hilton Grand Vacations ANNIKA Invitational presented by Rolex (de acuerdo a la edad permitida).

Mientras que, la campeona y el segundo lugar, recibirán una invitación para competir en el Campeonato Sudamericano Amateur. Por otro lado, las golfistas ubicadas dentro del Top 3 obtendrán una invitación para la próxima edición del Women’s Amateur Latin América.

Aunque, los torneos a los que se alcanzaría llegar son muy atractivos, la mexicana Isabella Fierro. Quien juega en el equipo de golf de la Universidad de Oklahoma y por la FMG, se mantiene con el objetivo de jugar una ronda a la vez, sin distraerse en pensar en lo que podría pasar en el futuro.

Realiza Marianna Malpica campamento en San Luis Potosí

El Águila-Leones empata la serie ante Guerreros

“Algo que he hecho desde que estoy en la universidad, es tener presente que cada torneo tiene su importancia, no porque sea un ‘Major’, un torneo de LPGA o un amateur, va a ser más o menos importante. Es primordial tener el mismo proceso que he tenido desde que empecé a jugar golf: Divertirme más que nada”, comentó durante una videoconferencia y explicó:

“Siento que, mientras los torneos sean más grandes, hay más factores externos que se pueden meter en tu camino. Yo trato de que esas cosas no me afecten, trato de enfocarme en el presente, en el día de hoy. El hecho de estar en este torneo ya es una súper oportunidad para nosotras, para competir y dar lo mejor. Es en lo que me quiero enfocar en esta semana, a dar lo mejor de mí”, afirmó Isabella.

Por otro lado, confesó que se siente inspirada por saber que, de ganar, podría jugar el Women’s Open, un torneo en el que su ídola Lorena Ochoa se coronó.

“Nosotras como amateur practicamos para esos torneos, para juntarnos con las jugadoras de la LPGA. Estar ahí en algún punto de nuestras carreras y, ganar este torneo y llegar ahí, saber que Lorena lo jugó y lo ganó, me inspira. Me da emoción y muchas sensaciones buenas en el campo de golf. También trato de no ponerme la presión del ‘qué pasa si’, sino vivir el presente”, afirmó.

Compiten 13 mexicanas en Women´s Amateur Latin América.

Cabe mencionar que, en 2016, la ANNIKA Foundation y The R&A se asociaron para crear el Annika Invitational Latin America. Que se jugó hasta el año 2019. Debido al éxito de ese torneo, ambas organizaciones acordaron crear el Women’s Amateur Latin América, con el objetivo de seguir apoyando el crecimiento y desarrollo del golf amateur para mujeres en la región.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen