Comité Olímpico brasileño molesto con selección de futbol.

En primer lugar, Marco Antonio La Porta, jefe de misión del Comité Olímpico de Brasil, se quejó porque la selección de futbol varonil no usó el pants oficial de la delegación brasileña para la ceremonia de premiación en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 con el fin de mostrar la camiseta de nike.

“El Comité Olímpico de Brasil repudia la actitud de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF). Y de los jugadores de la selección de futbol durante la ceremonia de premiación del torneo masculino.

“Por el momento, las energías del Comité están totalmente volcadas para el mantenimiento de los trabajos que resultaron en la mejor participación brasileña en la historia de los Juegos Olímpicos.

“Por esta razón, solo después del cierre de los Juegos el COB hará públicas las medidas que se tomarán para preservar los derechos del Movimiento Olímpico, de los demás atletas y de nuestros patrocinadores”, reza el comunicado.

Mientras que Bruno Fratus, medallista de bronce en los 50 metros libre en natación. También fue muy crítico con los futbolistas y les recriminó no hacer equipo con el resto de la delegación brasileña.

Por otro lado, “el mensaje fue claro: no son parte del equipo y no tienen importancia. También están completamente desconectados. Y alienados las consecuencias que esto puede generar a innumerables atletas que no son millonarios como ellos”, publicó en redes sociales.

Finalmente, durante la ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Thomas Bach, agradeció a los atletas que participaron por dar al mundo “el más precioso de los regalos, esperanza” durante “los tiempos difíciles” que vive el mundo por la pandemia.

