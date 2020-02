Comisión Disciplinaria sanciona a Juan Reynoso. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que Juan Reynoso, entrenador de Puebla, fue multado con una cifra no revelada por sus declaraciones en contra del arbitraje y del uso del VAR en el duelo correspondiente a la jornada 1 del Clausura 2020 ante América, disputado la semana pasada.

#ComisiónDisciplinaria | Resolución de investigación del caso de Juan Máximo Reynoso Guzmán, Director Técnico del Club Puebla. Lee más: https://t.co/LadQ1M3PUQ#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/bAumixgC3U — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) February 14, 2020

“La Comisión Disciplinaria informa que, derivado del procedimiento de investigación, que de Oficio esta Comisión inició en contra del Director Técnico del Club Puebla F.C, Sr. Juan Máximo Reynoso Guzmán, por las declaraciones emitidas en zona de prensa al término del partido correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2020 de Liga MX, entre los Clubes Puebla vs. América, esta autoridad resuelve:

Se sanciona al Sr. Juan Máximo Reynoso Guzmán, Director Técnico del Club Puebla, LIGA MX, con una multa económica por infringir el artículo 8 del Código de Ética de la FMF”, informó la Comisión Disciplinaria de la FMF.

Multa económica al entrenador del @ClubPueblaMX, Juan Reynoso, por declarar que el VAR apoya a los equipos poderosos de la Liga MX. pic.twitter.com/CtpOmst4mR — Ricardo Cid López (@ricardo_cid) February 14, 2020

Comisión Disciplinaria sanciona a Juan Reynoso

El estratega de la Franja criticó al árbitro Eduardo Basulto, quien perdonó una tarjeta roja al defensor de las Águilas, Emanuel Aguilera, por una fuerte entrada apenas a los seis minutos de comenzado el juego.

¿Cambios en la alineación para el sábado? ¿cuándo debutarán los recién llegados? 🤔 Checa todo lo que dijo el Profe Juan Reynoso ante los medios previo al duelo vs. Pachuca 🔵⚪️ Da clic aquí 👇🏼 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) February 14, 2020

Ante del final de la primera parte, el VAR anuló un gol de Jesús Zavala, jugador de Puebla, debido a que la pelota pareció no entrar a portería, sin embargo; en las repeticiones mostradas por la televisión no se encontraba la evidencia clara y contundente que validará la decisión tomada por el árbitro.

La Liga MX da sanción económica al entrenador del @ClubPueblaMX, Juan Reynoso tras las declaraciones hechas en días pasados sobre el VAR. pic.twitter.com/PlFw7BubvK — Javier López Díaz Personal (@RedLopezDiaz) February 14, 2020

Debido a esto, Reynoso arremetió duramente en contra del silbante y del VAR en la conferencia de prensa posterior al partido. “Iba a ser el segundo partido que América se quedaba con 10 hombres en los primeros minutos. Si te paras en una cancha y no tienes personalidad para pitar con justicia, ¿de qué se trata?… no puede ser que no haya justicia, que no unifiquen los criterios”, declaró el director técnico peruano.

La Federación Mexicana de Fútbol, decidió abrir una investigación de oficio contra Juan Reynoso técnico del club Puebla, esto debido a los contanstes reclamos que el DT peruano ha realizado contra el uso del VAR en la liga MX. — Carlos Peralta (@ElCali013) February 6, 2020

América venció en los últimos minutos a Puebla con un gol de Bruno Valdez, en duelo correspondiente a la jornada 1 del Clausura 2020.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.